На ферме в Гродненской области три года разбавляли молоко и получали премии 8 22.09.2022, 12:33

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Никто не замечал.

Зарплаты на сельхозпредприятиях порой такие низкие, что это толкает работников на всевозможные махинации. В МВД рассказали о мошеннической схеме на молочно-товарном комплексе в Гродненской области. На завод попадало разбавленное молоко — и там закрывали на это глаза.

По данными следствия, 49-летняя заведующая молочно-товарным комплексом более трех лет давала работникам указания разбавлять молоко водой. Делалось это с целью получить премии.

— В результате махинаций общие надои были завышены на 300 тонн. Это позволило начислять работникам премиальные выплаты на сумму более 20 тысяч рублей, большую часть которых руководитель собирала с подчиненных в свой карман. Кроме того, ее собственные премиальные были значительно выше, чем у коллег, — речь о десятках тысяч рублей, — комментируют в УБЭП УВД Гродненской области.

Неужели на молочном заводе никто не замечал, что молоко разбавлено водой? В схеме там был свой работник, который отвечает за качество входящей продукции. Он закрывал глаза на то, что молоко не совсем той жирности, которая изначально была заявлена.

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