Террорист Гиркин устроил истерику из-за освобождения защитников Мариуполя 6 22.09.2022, 12:55

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Экс-главарь боевиков обвинил Кремль во «вредительстве».

Сбежавший с Донбасса бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) разразился проклятиями в адрес кремлевской верхушки после нового обмена пленными.

Он считает, что освобождение из российского плена иностранцев, а также бойцов полка «Азов» является ошибкой. Об этом российский террорист написал в своем Telegram, сообщает «Главред».

«Это хуже чем преступление... и хуже чем ошибка. Это – непроходимая глупость. Или - откровенное вредительство. Сделать это хотя-бы за пару дней до указа президента до мобилизации было, по всей видимости нельзя….», - пишет Стрелков.

«Знаете ,как это выглядит? - А так: вышли к народу, призвали «постоять за землю русскую», а потом... а потом тем, кто откликнулся – (нагадили, - ред.) прямо на голову. Открыто, глумливо, со смешками и прибаутками. Никак иначе лично я такое «миротворчество» в день объявления мобилизации воспринимать не могу», - добавил Гиркин.

Напомним, 21 сентября из российского плена удалось освободить 215 человек, среди которых 205 украинцев и 10 иностранцев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди освобожденных – 108 бойцов «Азова», а в целом 188 героев «Азовстали» и Мариуполя, восемь – раненые во время российского теракта в Оленовке.

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