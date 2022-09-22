В Латвии ужесточили условия выдачи ВНЖ белорусам 22.09.2022, 12:59

1,280

Сложнее станет и продлить вид на жительство в этой балтийской стране.

Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки к закону, ужесточающие условия получения и продления вида на жительство гражданам Беларуси. Об этом сообщает DELFI.

При этом в закон внесли норму, предусматривающую в каких случаях ВНЖ сроком до пяти лет может быть выдан гражданам Беларуси и России. Распорядиться о выдаче такого ВНЖ может министр внутренних дел, если это соответствует интересам Латвии, международным правовым нормам или связано с гуманитарными соображениями.

В каких случаях гражданин Беларуси сможет запрашивать ВНЖ в Латвии:

На срок, не превышающий шести месяцев, если он является родственником гражданина Латвии или негражданина Латвии, или иностранца, имеющим получили постоянный вид на жительство до третьей степени по прямой линии или до третьей степени по боковой линии.

На срок не более пяти лет, если он является индивидуальным коммерсантом, зарегистрированным в Коммерческом регистре.

На срок полномочий, но не более чем на пять лет, если он является членом правления или совета, зарегистрированного в Коммерческом регистре, а также в иных случая коммерческой деятельности, оговоренных поправками.

На срок не более одного года, если он является самозанятым лицом. Он также будет иметь право запрашивать ВНЖ на время работы в Латвии, но на срок не более пяти лет. Если Blue Card запрашивается на срок, не превышающий одного года, она будет выдана соответственно на срок, превышающий срок трудового договора на три месяца.

На срок до трех лет, если он сотрудник, переведенный в Латвию внутри компании, и который будет принят на работу менеджером или специалистом.

На срок до одного года, если является сотрудником-стажером, переведенным внутри компании.

На срок не более двух лет, если он является представителем иностранного коммерсанта и иностранный коммерсант зарегистрирован в иностранном государстве не менее пяти лет до выдачи ВНЖ, в течение последнего года был работодателем не менее 50 человек, а годовой оборот коммерсанта превысил 10 млн евро и у него нет долгов по налогам.

На срок не более четырех лет ВНЖ может запросить иностранец, являющийся представителем зарегистрированного в Латвии представительства иностранной авиакомпании. Гражданин Беларуси также вправе запросить ВНЖ на срок, указанный в договоре о научном сотрудничестве, заключенном с научным учреждением, включенным в Регистр научных учреждений, но не более чем на пять лет.

На период обучения в аккредитованном в Латвии вузе, а также на период, превышающий на четыре месяца срок обучения студента дневного отделения вуза или колледжа, аккредитованного в Латвии.

На срок, указанный в договоре на лечение в стационарном лечебном учреждении, а также на срок, на который им предоставлен альтернативный статус в порядке, установленном Законом «Об убежище».

Также граждане Беларуси смогут обращаться за ВНЖ, который необходим для осуществления религиозной деятельности, но на срок не более одного года.

Также на время, на которое над ними установлена опека или попечительство гражданами или негражданами Латвии или на которое они назначены опекуном или попечителем гражданина Латвии или негражданина Латвии. В случае установления опеки вид на жительство выдается на срок не более пяти лет.

На срок до дня вступления в законную силу решения суда о расторжении брака и определении места жительства ребенка, либо до дня выдачи нотариусом свидетельства о расторжении брака, но не более чем на год, если брак расторгается и в браке есть ребенок, который является гражданином Латвии или негражданином Латвии.

На срок не более пяти лет, если он утратил статус постоянного жителя ЕС в Латвии в результате отъезда в другую страну и запрашивает вид на жительство не позднее трех лет после отъезда.

На срок, не превышающий пяти лет, если гражданин Беларуси имеет действующий вид на жительство постоянного резидента ЕС, выданный в другой стране ЕС и нет иных оснований для отказа.

На срок не более трех лет, если он планирует осуществлять деятельность в Латвии, соответствующую Закону о поддержке новых предприятий (стартапов), и после получения ВНЖ соблюдается ряд условий.

На срок не более одного года, если иностранец имеет право запросить постоянный вид на жительство или статус постоянного жителя ЕС в Латвии, но он не освоил государственный язык.

На срок не более одного года, если иностранцу было предоставлено право на работу в Латвии, он работал в Латвии не менее трех последних месяцев перед запросом повторного ВНЖ, в этот период он платил подоходный налог с жителей и продолжает работать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».