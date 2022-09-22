Ученые обнаружили огромную статую молодого Геракла 22.09.2022, 13:07

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Она находится в необычайно хорошем состоянии.

В греческом городе Филиппы нашли огромную статую молодого Геракла. Она датируется 2 веком нашей эры и находится в необычайно хорошем состоянии, несмотря на некоторые повреждения. Дубина и правая рука фрагментированы, а правая нога ниже бедра отсутствует, но голова цела, как и туловище и характерная шкура Немейского льва. Поверх его густой гривы кудрявых висит венок из виноградных листьев, обвязанный вокруг его головы лентой, которая свисает с его шеи и плеч. Об этом пишет Тhe Нistory Вlog (перевод — lenta.ua).

Первоначально основанный как Крениды колонистами с острова Тасос в 360 г. до н.э., город был завоеван Филиппом II, королем Македонии, и вновь основан в 356 г. до н.э. как Филиппы. Он приобрел известность благодаря соседним золотым приискам и важному положению на царском пути, пересекающем Македонию. Сегодня от греческого города мало что осталось. Он известен как место последней битвы между армиями сторонников Цезаря Октавиана и Марка Антония и армиями его убийц Марка Юния Брута и Гая Кассия Лонгина в 42 г. до н.э. Филиппы процветали под Римской империей, продолжая падение Западной империи. и, столетия спустя, падение Византийской империи. Он был заброшен только после османского завоевания 14 века.

Группа студентов и археологов из Университета Аристотеля в Салониках обнаружила статую на восточной стороне одной из главных улиц древнего города в точке, где она пересекалась с другой главной осью, идущей на север. Там, где две улицы сходились, они расширялись в площадь. На площади было большое сооружение, вероятно, фонтан, от которого сохранились лишь фрагменты. Статуя Геркулеса была частью сопротивления этой центральной структуры.

«Фонтан/здание намного моложе украшавшей его статуи. Это византийский памятник, датируемый 8 или 9 веком нашей эры. Они просто повторно использовали часть местной скульптуры, которая все еще была в хорошем состоянии, для украшения площади.

Мы знаем из источников, а также из археологических данных, что в Константинополе статуи античного и римского периода украшали здания и общественные места вплоть до поздневизантийского периода.

Эта находка демонстрирует, как были украшены общественные места в важных городах Византийской империи, включая Филиппы» - отметили ученые.

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