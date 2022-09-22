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ВСУ сбили иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136

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  • 22.09.2022, 13:18
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ВСУ сбили иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136

Дальность его применения составляет почти две тысячи километров.

Украинские военные сбили иранский беспилотник-камикадзе Shahed-136. ВСУ показали его двигатель, имеющий размер движка мотоцикла «Ява».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратком ВСУ.

«Это двигатель одного из иранских беспилотников Shahed-136, сбившийся вчера. Размером с движок «Явы», двухколесной мечты байкеров эпохи позднего «совка»», - говорится в сообщении.

4 факта о Shahed

▪ они действуют парами, один ниже, другой выше;

▪ если первый сбивают, на цель входит второй. В случае, если первый «пройдет» через щит противовоздушной обороны, второй выбирает другую цель и атакует;

▪ беспилотник-камикадзе Shahed-136 имеет достаточно большую дальность применения. Иранцы говорят о почти двух тысячах километрах;

▪ в декабре 2021 года было представлено первое видео применения беспилотных летательных аппаратов Shahed-136 и их мобильная пусковая установка, замаскированная под кузов грузовика.

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