Войска РФ попали в «ловушку» под Лисичанском 22.09.2022, 13:22

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ВСУ берут под контроль важную логистическую «артерию» в Луганской области.

ВСУ в Луганской области имеют значительные успехи. Украинские бойцы постепенно устанавливают огневой контроль над важной для оккупантов трассой.

Об этом сообщает Стратком ВСУ.

«Следовательно, одна из важнейших логистических артерий Луганской области плавно, но уверенно переходит под огневой контроль ВСУ», - говорится в сообщении.

Военные напомнили, что ВСУ в Харьковской области установили огневой контроль над артерией Волчанск-Большой Бурлук-Купянск-Изюм, а затем пошли в контрнаступление.

«По нанесенным ударам в тыл временно оккупированной Луганской области, можно говорить, что в районе Лисичанска у оккупантов как-то совсем плохо складывается, ведь из-за них залетает уже в Новоайдар», - отметили в Страткоме.

В ВСУ оценивают, что в случае установления контроля над трассой в Луганской области, ситуация на поле боя может измениться.

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