Министр обороны Словакии: Мобилизация в России закончится свержением Путина
- 22.09.2022, 13:31
Выступление главы Кремля перед россиянами было «жалким».
Министр обороны Словакии Ярослав Надь резко осудил мобилизацию в России и заявил, что она закончится свержением российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает Еuractiv.
«Призвав в армию сыновей российских матерей, он поставит себя в сложное политическое положение, и я предполагаю, что это закончится свержением Владимира Путина с поста президента РФ», — сказал он.
По словам министра, выступление Путина было «жалким».
Надь заявил, что «референдумы» на территории Украины — это только предлог для будущих заявлений страны-агрессора о «нападении» украинцев на «российскую землю».
21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов.