закрыть
22 сентября 2022, четверг, 13:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Министр обороны Словакии: Мобилизация в России закончится свержением Путина

  • 22.09.2022, 13:31
Министр обороны Словакии: Мобилизация в России закончится свержением Путина
Ярослав Надь

Выступление главы Кремля перед россиянами было «жалким».

Министр обороны Словакии Ярослав Надь резко осудил мобилизацию в России и заявил, что она закончится свержением российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Еuractiv.

«Призвав в армию сыновей российских матерей, он поставит себя в сложное политическое положение, и я предполагаю, что это закончится свержением Владимира Путина с поста президента РФ», — сказал он.

По словам министра, выступление Путина было «жалким».

Надь заявил, что «референдумы» на территории Украины — это только предлог для будущих заявлений страны-агрессора о «нападении» украинцев на «российскую землю».

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин
Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко
Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников