Министр обороны Словакии: Мобилизация в России закончится свержением Путина 22.09.2022, 13:31

Ярослав Надь

Выступление главы Кремля перед россиянами было «жалким».

Министр обороны Словакии Ярослав Надь резко осудил мобилизацию в России и заявил, что она закончится свержением российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Еuractiv.

«Призвав в армию сыновей российских матерей, он поставит себя в сложное политическое положение, и я предполагаю, что это закончится свержением Владимира Путина с поста президента РФ», — сказал он.

По словам министра, выступление Путина было «жалким».

Надь заявил, что «референдумы» на территории Украины — это только предлог для будущих заявлений страны-агрессора о «нападении» украинцев на «российскую землю».

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».