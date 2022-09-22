«Как пользоваться АК-47 я знаю, в какую сторону его направить — уже решил» 22.09.2022, 13:39

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Белорусы рассказали, что будут делать, если Лукашенко объявит мобилизацию.

Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. Многие россияне уже получили повестки. Граждане РФ активно выезжают из страны в тех направлениях, где не нужна виза — Турция, Грузия, Узбекистан, Кыргызстан и даже Монголия.

Сайт Charter97.org попросил читателей нашего Telegram-канала рассказать, что бы они делали, если бы Лукашенко объявил мобилизацию вслед за Путиным.

«На случай мобилизации в РБ все инициаторы и пособники будут посланы, за ботоксного белорусы точно умирать не будут!»

«С удовольствием бы получил оружие для свержения дебила».

«Если мне дадут оружие, я направлю его против ментов, прокуроров, судей».

«Получили бы оружие и присоединились к полку Калиновского»

«Добры дзень. Хутчэй усяго, калi палучу павестку — разам с сям'ей паеду-уцяку на веску».

«Встал бы весь народ».

«На площадь!»

«Пришлось бы скрываться и создавать партизанский отряд!»

«Как пользоваться АК я знаю, в какую сторону его направить — уже решил. У меня пока нет АК, но если мне его выдаст военком, я его возьму. Надеюсь, что не буду не одинок».

«Если бы мобилизация была объявлена в Беларуси, то это был бы шанс получить оружие в руки, а там сами бы разобрались, в кого стрелять, но точно бы не в украинцев».

«Послал бы Лукашенко вместе с мобилизацией за русским кораблем».

«Самооборона с верными товарищами, чтобы не допустить, в свои ряды непроверенных «людей».

«Я офицер запаса. Уволен со службы из-за подписи за альтернативного кандидата в президенты. Как вы думаете, если меня призовут, против кого я буду воевать?»

«Главное, не выезжая на позиции, получить боекомплект и успеть по всем уродам в погонах его израсходовать».

«Пошел бы по команде, получил оружие, прошел подготовку и в подходящий момент перешел на сторону Украины. А если невозможно — влепил бы пулю местному гэбисту, а там как Бог даст».

«Мае сыны ніколі не пойдуць ваяваць супраць братоў-украінцаў, ніколі не пойдуць ваяваць за нелегімітыўную ўладу».

«Пока война не постучит в наши двери, ответить очень трудно, какая будет реакция».

«Если Лукашенко объявит мобилизацию — скрываться сколько можешь, а если нашли — оставить при первой возможности командира с пулей в голове в кустах и бежать, но на это он точно не пойдет, раздавать оружие населению, зная, как оно его сильно любит, он же не совсем поехавший», — рассказали читатели Telegram-канала «Хартия-97%.

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