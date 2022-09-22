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«Чего такие грустные?»: появились видео прощания с первой партией мобилизованных в РФ

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  • 22.09.2022, 13:44
  • 20,112
«Чего такие грустные?»: появились видео прощания с первой партией мобилизованных в РФ

Многих из них забирали под покровом ночи.

В соцсетях начали публиковать видео отправки на войну против Украины первой партии российских резервистов, мобилизованных указом главы кремлевского режима Владимира Путина, пишет nv.ua.

Как сообщается, в Якутии руководство местных компаний само раздало повестки своим рабочим, после чего тех погрузили в автобусы и отправили к месту сборов.

Кроме того, появилось также видео из Забайкальского края, где местные военкоматы собирали пушечное мясо под покровом ночи.

Не отстает от этих регионов и Чечня. Местный диктатор Рамазн Кадыров также решил как можно быстрее исполнить указ Путина, собрав для отправки на смерть несколько сотен молодых людей.

Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

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