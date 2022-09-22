«Чего такие грустные?»: появились видео прощания с первой партией мобилизованных в РФ 30 22.09.2022, 13:44

20,112

Многих из них забирали под покровом ночи.

В соцсетях начали публиковать видео отправки на войну против Украины первой партии российских резервистов, мобилизованных указом главы кремлевского режима Владимира Путина, пишет nv.ua.

Мобилизация в России идёт полным ходом.



Чего такие грустные? pic.twitter.com/A074L3QYoG — Двач (@ru2ch) September 22, 2022

Как сообщается, в Якутии руководство местных компаний само раздало повестки своим рабочим, после чего тех погрузили в автобусы и отправили к месту сборов.

В Нерюнгри компании «Колмар» и «Мечел» выдали сотрудникам повестки. Работников забирают от местного стадиона. Первая партия уже уехала, новые на подходе.



Путин раздал российские недра олигархам, а те предоставляют ему своих крепостных. pic.twitter.com/BOnQCOm2MU — SVTV NEWS (@svtv_news) September 22, 2022 Видео прощания с бедолагами, мобилизованными в якутском Нерюнгри

pic.twitter.com/QwHHcy1wAE — распад и неуважение (@VictorKvert2008) September 22, 2022

Кроме того, появилось также видео из Забайкальского края, где местные военкоматы собирали пушечное мясо под покровом ночи.

«Бедные парни»: мобилизация в Забайкальском крае стартовала посреди ночи pic.twitter.com/U2mJQzPW6V — Serg Wысоцкий (@SergAibertich) September 22, 2022 «Сейчас я называю фамилии, вы проходите в автобус». У военкоматов Дальнего Востока выстроились очереди из мобилизованных



На Дальнем Востоке стартовала «частичная» мобилизация, объявленная вчера Путиным. Видео с очередями у военкоматов в Забайкальском крае, Бурятии и #россия pic.twitter.com/9tJWg7eDKT — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) September 22, 2022

Не отстает от этих регионов и Чечня. Местный диктатор Рамазн Кадыров также решил как можно быстрее исполнить указ Путина, собрав для отправки на смерть несколько сотен молодых людей.

Мобилизация в Чеченской республике pic.twitter.com/rdmT8rxCJL — Резидент из Берлина (@bWqiqx5aLZwt4UD) September 22, 2022

Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».