Школьники и студенты в Беларуси смогут до пяти дней не посещать занятия 22.09.2022, 13:46

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Это временная мера и есть условия.

Школьники и студенты смогут до 5 дней не посещать занятия при наличии симптомов респираторного заболевания и без оформления больничного.

Такое решение принял Минздрав Беларуси, пишет vb.by.

В заявлении ведомства сказано, что мера эта – временная: только на период высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями. «В случае отсутствия обучающихся на занятиях (в дошкольных учреждениях, школах, гимназиях, колледжах, университетах и т.д.) в течение 5 дней в связи с возникновением у них острых респираторных вирусных заболеваний, предоставление справки о временной нетрудоспособности не требуется», – отмечают в Минздраве. Если же школьник или студент болеет более 5 дней, то открывать больничный и получать затем необходимые справки все же придется.

Информация о принятом Минздравом решении направлена в Министерство образования. Действовать это решение будет до особого распоряжения – какой-то конкретной даты не обозначено.

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