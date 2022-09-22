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Гость из Москвы запарковался в Гродно так, как ни у кого из местных не хватило бы фантазии

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  • 22.09.2022, 13:58
  • 25,712
Гость из Москвы запарковался в Гродно так, как ни у кого из местных не хватило бы фантазии

Фотофакт.

Интересные фотографии удалось сделать читателю портала «АвтоГродно».

Седан BMW 7-серии оставили стоять на проезжей части возле перекрестка, да еще и против движения. Номера не белорусские – гость приехал из России. Код 799 на номере означает, что автомобиль зарегистрирован в Москве.

Автор фото сообщила, что гости нашего города ходили обедать в ресторан, который находится поблизости. Место для парковки BMW искали не долго. Поставили так, как получилось.

Остановка или стоянка транспортного средства с нарушением правил дорожного движения влекут наложение штрафа в размере одной базовой величины (32 рубля, ч. 1 ст. 18.18 КоАП).

Читатель говорит, что фотографию сделала его знакомая месяц назад.

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