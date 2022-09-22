Генерал ВСУ озвучил реальные потери РФ в Украине 1 22.09.2022, 14:01

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Частичная мобилизация – это чистая агония.

Власти страны-агрессора, России, скрывают реальные потери армии оккупантов, которые они несут в войне против Украины. Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж в эфире единого телемарафона.

«Больше 55 тысяч убитыми и 60-70 тысяч раненными. Вернуться в строй смогут только 10%. 90% – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями, увечьями. Всего около 100 тысяч убитых и раненых, которые сегодня уже не участвуют в войне. Одни – в мешках уехали, другие – на лечении», – заявил он.

По мнению Маломужа, объявленная президентом России Владимиром Путиным частичная мобилизация в РФ – это чистая агония.

«Мы говорили, что она наступит в любом случае, потому что Путин, начав войну, фактически открыл ящик Пандоры и создал нам условия для уничтожения агрессора и в перспективе, конечно, для падения режима в РФ. У России не оказалось резервов. Путин посмотрел, что в ближайшие месяцы (мы прогнозировали – 2-3 месяца) может быть полное освобождение Украины и полное поражение РФ», ‒ подытожил Маломуж.

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