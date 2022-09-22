«Руководителей всех уровней нужно менять» 2 22.09.2022, 14:17

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Преподавательница из Украины ушла из белорусского вуза в знак протеста.

Об этом сайту Charter97.org рассказала сама преподавательница. В редакции сайта есть данные педагога, но она попросила изменить в интервью имя, чтобы не навредить другим преподавателям из Украины, которые работают в белорусских вузах.

Ольга (имя изменено) работала на Донбассе в одном из университетов, но 2014 год, когда началась российская агрессия против Украины, заставил полностью изменить свою жизнь:

— Улетели в отпуск на две недели, а возвращаться уже с ребенком не стали. Знакомые помогли снять квартиру на западе Украины.

Работу нашла в японской транснациональной корпорации, прошла у них стажировку в Румынии. Очень интересный опыт. Но мечтала вернутся к университетской работе.

Ольгу пригласили преподавать в Беларусь и через два месяца она с семьей приехала:

— Университеты обеспечивали хорошим жильем. Понравилась материальная база, чистота вдоль дорог, уютные города. Но в университетах полностью подавлен дух пассионарности.

Преподавательница из Украины рассказывает, что многие белорусские преподаватели молчали во время протестов в 2020-м году:

— Ни слова, ни взгляда о революции. Педагогам нагрузка все только увеличивалась. Дошло до 12 дисциплин. Обслуживающий персонал ни во что не ставит профессорско-преподавательский состав.

В университетах отсутствуют напрочь партнерские отношения между студентом и преподавателем. Креативность и инициатива на очень низком уровне. Вспоминая, какие были дебюты первокурсников в Украине, грустно становилось от сценариев с «совковым душком» в Беларуси, ощущалась рука цензуры.

Ольга рассказывает, что после протестов в белорусских вузах появились проректора по информационной безопасности, которые раньше работали милицейскими начальниками:

— К единым дням информирования добавились дополнительные информационные часы. На методику преподавания времени остается мало, надо было выполнять все идеологические требования.

Когда началась война в Украине, то нельзя было об этом говорить вообще! Но нужно было говорить об Афганистане, Хатыни. С началом войны преподаватели тоже делали вид, что ничего не происходит. Единицы высказывали наедине сожаления, от студентов такая же реакция. Система сделала свое дело — все боятся, все молчат. Уже сейчас нужно думать о кадровом потенциале, потому что и люстрация не поможет. Руководителей всех уровней нужно менять. В такой ситуации совершенно не было мотивации оставаться и я ушла, затем уехала в Польшу.

Белорусские пограничники не хотели выпускать украинку из страны, но Ольга доказала, что имеет на это право:

— При выезде с нами стояло пять машин из Ирпеня, людей погнали через Чернобыльскую зону с детьми! Им предлагали работу в колхозах за 300 рублей. Естественно, что они отказались и ехали в Европу, но кто-то остался.

Ольга рассказывает, что с оптимизмом смотрит на будущее отношений между украинцами и белорусами:

— В Украине к белорусам было очень хорошее отношение, но многое поменялось, когда с ее территории полетели ракеты. Я тоже слышала в Беларуси эти вылеты самолетов, постоянные учения, видела российскую технику на дорогах, видела ЖД-составы.

Белорусы все это видят и слышат и, к сожалению, сейчас уже не могут ничего сделать. Слава Богу, что принимают правильные решения солдаты.

У нас с белорусами много общего исторического прошлого, экономических связей. Думаю, что все потом быстро наладится. Кстати, на улице в разговорах люди всегда выступали против этой войны и были в ужасе. Поэтому все пройдет, а нам нужно будет восстанавливать эти связи. Помогать отстраивать Украину! У нас и языки очень похожи и узоры на вышивке одежды одинаковые.

Мы действительно братья. Мир скоро прийдет в наш дом.

Спасибо за поддержку белорусов, которые выехали и помогают. Коллегам бы я посоветовала не бояться, но кто-то должен работать, кормить своих детей и они мирятся, к большому сожалению, с этой обстановкой.

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