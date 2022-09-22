Военные РФ сбили в Крыму собственный беспилотник 2 22.09.2022, 14:21

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А потом попытались выдать его за «украинский».

Российские оккупанты сбили во временно оккупированном ими Джанкое в Крыму собственный разведывательный беспилотник.

Соответствующие фото были опубликованы в соцсетях, после чего кремлевская пропаганда поспешила заявить, что БПЛА был якобы «украинским», передает nv.ua.

Джанкой

Сьогодні десь о 6-30

Кажуть,впав

Чи сбили чи шо?

Бабахів не чули люди.

Це вперше вони беспілотнік показують

Хоча "збивали" по Криму разів 200 pic.twitter.com/0MGl35IAzI — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) September 22, 2022

В то же время на обнародованных очевидцами снимках на крыльях беспилотника можно заметить красные звезды, подтверждающие его принадлежность к ВС России.

Джанкой

Дуже добре видно,який він "український"

Впав хлам рашкин,бо бува важче за повітря? pic.twitter.com/8YL8OmDNjp — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) September 22, 2022

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