Военные РФ сбили в Крыму собственный беспилотник

Военные РФ сбили в Крыму собственный беспилотник2
- 22.09.2022, 14:21
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А потом попытались выдать его за «украинский».
Российские оккупанты сбили во временно оккупированном ими Джанкое в Крыму собственный разведывательный беспилотник.
Соответствующие фото были опубликованы в соцсетях, после чего кремлевская пропаганда поспешила заявить, что БПЛА был якобы «украинским», передает nv.ua.
Джанкой— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) September 22, 2022
Сьогодні десь о 6-30
Кажуть,впав
Чи сбили чи шо?
Бабахів не чули люди.
Це вперше вони беспілотнік показують
Хоча "збивали" по Криму разів 200 pic.twitter.com/0MGl35IAzI
В то же время на обнародованных очевидцами снимках на крыльях беспилотника можно заметить красные звезды, подтверждающие его принадлежность к ВС России.
Джанкой— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) September 22, 2022
Дуже добре видно,який він "український"
Впав хлам рашкин,бо бува важче за повітря? pic.twitter.com/8YL8OmDNjp