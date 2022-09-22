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Военные РФ сбили в Крыму собственный беспилотник

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  • 22.09.2022, 14:21
  • 4,288
Военные РФ сбили в Крыму собственный беспилотник

А потом попытались выдать его за «украинский».

Российские оккупанты сбили во временно оккупированном ими Джанкое в Крыму собственный разведывательный беспилотник.

Соответствующие фото были опубликованы в соцсетях, после чего кремлевская пропаганда поспешила заявить, что БПЛА был якобы «украинским», передает nv.ua.

В то же время на обнародованных очевидцами снимках на крыльях беспилотника можно заметить красные звезды, подтверждающие его принадлежность к ВС России.

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