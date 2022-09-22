«Новая газета»: Засекреченный пункт указа Путина позволяет призвать миллион человек 17 22.09.2022, 14:37

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Цифру несколько раз исправляли.

Засекреченный седьмой пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны РФ призвать один миллион человек. Об этом «Новой газете. Европа» сообщил источник в администрации Путина.

Накануне на сайте портала правовой информации опубликовали скан указа Владимира Путина о введении в России «частичной мобилизации». Седьмой пункт указа обозначен «для служебного пользования». Позже, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте идет речь о количестве резервистов, которых могут призвать на военную службу.

«Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кожугетович Шойгу в своем интервью сказал: "300 тысяч человек". Вот там идет речь о количестве до 300 тысяч человек», — уточнил Песков.

Собеседник издания в администрации Путина подчеркивает, что сначала обсуждался вопрос занесения под гриф «для служебного пользования» всего текста указа целиком — за это выступали представители Минобороны. Позднее, по словам источника, было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно шла речь о численности тех, кто должен быть мобилизован.

«Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе», — уточнил собеседник издания.

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