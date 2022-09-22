«Специалисты насчитали 32 замечания» 22.09.2022, 14:36

2,944

Белорус побывал на приемке квартиры в долгострое на Богдановича и поделился впечатлениями.

Дольщикам последнего дома жилого комплекса «Аркадия», который строился около 9 лет, наконец, начали выдавать ключи. Напомним, что эта многострадальная многоэтажка на Богдановича несколько лет была самым известным долгостроем Минска. Сдать дом в эксплуатацию смогли только в конце этого лета. Блогер Павел Галушко, на днях побывал в двухуровневом пентхаусе на 22 этаже и поделился с нами своими впечатлениями, пишет realt.by.

Павел отметил, что был на приемке квартиры вместе с представителями компании «Эво Ленд»:

− Специалисты насчитали 32 замечания. Проблемы в основном обнаружились по окнам и по стенам. К примеру, вентиляция не вытягивает, а вдувает воздух в квартиру, но представители застройщика заверили, что скоро включат вентиляторы на крыше, и вентиляция заработает как надо.

Виды из окон пентхауса Павла, конечно, впечатлили, а вот двор многоэтажки − не очень:

− Про двор скажу так − это просто парковка для машин. Паркинг рядом есть, но места там стоили по 20 тысяч долларов, и их покупали неохотно.

Особенно удивила нашего собеседника крошечная детская площадка. Рядом с домом из 402 квартир организовали совсем небольшой детский уголок:

− Для детей есть песочница и пару качелек, но на такое количество квартир этого явно маловато. Со школами и садиками в округе − тоже беда: так как все они переполнены, ребенок может попасть только в поселковую школу (на Сельхозпоселке).

Обратил внимание блогер и на полузаброшенный частный дом, который располагается прямо посреди территории жилого комплекса:

− «Белая крепость» так и стоит посередине комплекса, как памятник упорству. Говорят, с хозяевами долго не удавалось договориться о суммах компенсации. Была еще красная крепость, но ее уже снесли.

Напомним, что ЖК «Аркадия» вдоль улицы Богдановича начали строить в 2007 году. Комплекс должен был состоять из 5 жилых домов: трех 26-этажных домов-свечек и двух многоподъездных домов. Планировалось, что к 2017 году весь комплекс будет введен в эксплуатацию. Однако директора «Тамбаза» Льва Хаютина посадили, а достраивать дома по распоряжению президента взялся УКС Советского района. К последнему дому строители приступили в июле 2020 года.

По информации от дольщиков, за годы строительства они заплатили за свои квартиры по «полторы» стоимости: сперва они отдали деньги «Тамбазу», а потом были вынуждены вносить доплату за строительство УКСу Советского района.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».