Стало известно, сколько будут платить за отопление, газ и воду попавшие в базу «тунеядцев» 5 22.09.2022, 14:51

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Тарифы распространяются и на тех, кто больше месяца живет за границей.

С 20 сентября в Минске начали включать отопление у потребителей первой очереди: в детских садах и школах, больницах, музеях, библиотеках, архивах и гостиницах. Такое решение принял Мингорисполком. При среднесуточной температуре +8 градусов в течение 5 суток и решении местных органов власти теплыми будут становиться батареи в жилфонде, вузах и театрах, а потом и в общественных зданиях, пишет «Комсомолка». Но точной даты пока нет, говорят в Минске.

Сколько платят за отопление и подогрев воды тунеядцы

С 1 мая 2021-го года белорусов, собственников жилья и состоящих в базе тунеядцев, обязали полностью платить по тарифам не только за горячую воду, но еще и за газ и отопление.

Сколько теперь платят за отопление тунеядцы, рассказал первый заместитель министра жилищно-комунального хозяйства Геннадий Трубило в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам общий тариф пока такой – 1 Гкал стоит 21,75 рубля.

- Себестоимость этой Гкал порядка Br118, остальное - доплачивает государство, - сказал Трубило. Он обратил внимание, что белорусы возмещают около 20% затрат по отоплению. Такие же тарифы для незанятых в экономике действуют и на подогрев воды.

А вот расценки для тунеядцев почти в шесть раза выше. Белорусы, которые не заняты в экономике, платят по экономически обоснованным тарифам - 118,95 белорусских рублей за 1 Гкал. По сути, это безработные, которые имеют в собственности несколько жилых помещений, где зарегистрированы юрлица или предприятия.

При этом, если в квартире прописаны и работающие люди, то объем Гкал поделят на количество человек, и полную стоимость оплатит только неработающий.

Какие тарифы на газ действуют для тунеядцев

Для незанятых в экономике белорусов действуют следующие тарифы на газ, которые установил Совет министров. Если используются приборы индивидуального учета расхода газа, то придется заплатить 0,5688 рубля за 1 кубометр.

Если газ расходуется без приборов индивидуального учета расхода газа, то:

- собственники газовых плит и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (исключение – газовый) платят по 4,55 рубля в месяц за одного проживающего;

- для владельцев газовых плит и индивидуальных газовых водонагревателей при отсутствии централизованного горячего водоснабжения с одного проживающего следует платить 13,08 рублей в месяц;

- пользователи газовых плит, у которых отсутствует централизованное горячее водоснабжение и индивидуальные газовые водонагреватели платят по 7,39 рубля за один месяц с одного проживающего.

А субсидированные тарифы для граждан, занятых в экономике выглядят иначе.

Если установлены приборы индивидуального учета расхода газа, то владельцы индивидуальных газовых отопительных приборов будут платить по единому тарифу с 1 июня 2022 года 0,1977 рубля за кубометр. Если таких приборов нет, то по тарифу 0,5417 рубля за кубометр.

Если же приборов индивидуального учета расхода газа не имеется, то действуют вот такие условия и расценки:

- собственника газовых плит и горячего централизованного водоснабжения или индивидуальных водонагревателей за исключением газовых платят по 4,33 рубля в месяц за одного проживающего;

- если есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но отсутствует централизованное горячее водоснабжение, то по 12.46 рубля в месяц сумма оплаты за одного проживающего;

- владельцы газовых плит, которые не обеспечены централизованным горячим водоснабжением и индивидуальным газовым водонагревателем заплатят по 7.04 рубля ежемесячно с одного проживающего.

Как снизить тарифы на ЖКУ для тунеядцев

Исключения могут быть. Лицам, которые не заняты в экономике и оказавшимся в трудной жизненной ситуации могут пойти навстречу и освободить полностью или частично от оплаты ЖКУ по экономически обоснованным тарифам на срок до 1 года.

В качестве уважительных причин могут быть рассмотрены проблемы со здоровьем, отсутствие работы в месте проживания, уход за ребенком до 14 лет, который часто болеет, или за нетрудоспособным членом семьи и т.д. Для получения освобождения от оплаты коммуналки по полному тарифу нужно обратиться в комиссию при исполкоме.

Как добиться исключения из списка тунеядцев

Раз в квартал пересматривают список «тунеядцев» – трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Последний раз это делали в августе 2022 года. Для того, чтобы не попасть в этот список, нужно предоставить в комиссию по содействию занятости документы, которые подтверждают наличие работы. Если в списки тунеядцев гражданин был включен по ошибке, то из него удалят и пересчитают оплату. Тем, кто нашел работу после включения в список тунеядцев, нужно будет ждать следующего обновления базы. Но перерасчет за ошибочный период будет. Но следует иметь в виду, что это касается только тех не занятых в экономике граждан, у которых в собственности есть жилье.

Платить по полной стоимости за ЖКУ будут и те, кто больше месяца живет за границей.

Правительство Беларуси 25 марта 2022 года приняло постановление № 166 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь». Документ расширяет круг собственников жилья, которые оплачивают жилищно-коммунальные услуги с полным возмещением затрат на их оказание.

С марта 2022 года к ним причислены также выехавшие за пределы страны более чем на месяц неработающие граждане трудоспособного возраста, которые имеют в собственности жилье, а также члены их семей, являющиеся «не занятыми» в экономике. Это не затронет тех, кто работает на территории Евразийского экономического союза: в России, Киргизии, Армении, Казахстане.

Как будут отслеживать перемещение белорусов? Для этого поменяли правила персонифицированного учета в ФСЗН. В Минтруда пояснили, что для оперативного мониторинга оценки текущей ситуации на рынке труда и своевременного принятия адресных мер, направленных на поддержку граждан и нанимателей, скорректированы сроки предоставления работодателями в Фонд социальной защиты населения информации о приеме и увольнении работников с ежеквартального на режим «реального времени».

С 1 апреля 2022 года сведения о приеме на работу будут предоставляться не позднее 5 календарных дней со дня приема, об увольнении – в день увольнения работника. Избежать оплаты коммуналки по полному тарифу могут уехавшие на лечение за границу, если предоставят справку или, например, дипломаты.

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