Роботов-собак научили прыгать по Луне 1 22.09.2022, 15:00

Их «дрессировали», как настоящих псов.

Четвероногие роботы LEAP, обученные с помощью искусственного интеллекта, будет двигаться по поверхности Луны также, как и астронавты миссии «Аполлон». Сегодня Патрик Бамбах представил на Европланетном научном конгрессе (EPSC) 2022 в Гранаде обновленную информацию о этих машинах, чья цель изучать один из самых сложных лунных ландшафтов, пишет «Хайтек»

Целью LEAP является плато Аристарх, область Луны, которая особенно богата геологическими особенностями, но очень труднодоступна. Кстати, название робота LEAP расшифровывается как Legged Exploration of the Aristarchus Plateau или «исследование на ногах плато Аристарх».

С помощью робота ученые могут исследовать геологическую историю и эволюцию Луны, изучая выбросы вокруг кратеров, свежие места ударов астероидов и обрушившиеся лавовые трубки, где горные породы не менялся в результате «космического выветривания» и других процессов.

Команда LEAP работает над тем, чтобы робот был интегрирован в Европейский большой логистический посадочный модуль (EL3) ЕКА, который должен несколько раз приземляться на Луну с конца 2020-х до начала 2030-х годов. LEAP основан на роботе с ногами ANYmal, разработанном в ETH Zürich и его дочерней компании ANYbotics. Его специально адаптировали к лунной среде.

«Традиционные вездеходы позволили совершить великие открытия на Луне и Марсе, но у них есть ограничения, — объяснил Бамбах. «Исследование местности с рыхлой почвой, большими валунами или склонами более 15 градусов особенно сложно для роверов с колесами. Например, миссия марсохода Spirit была прекращена, когда он застрял в песке».

ANYmal может передвигаться в разном «стиле», что позволяет ему преодолевать большие расстояния за короткий промежуток времени, подниматься по крутым склонам, использовать научные инструменты и даже восстанавливаться в случае маловероятного падения. Робот также может использовать ноги, чтобы копать каналы в почве, переворачивать валуны или более мелкие камни для дальнейшего осмотра и брать образцы.

Первоначально робота обучили с использованием подхода обучения с подкреплением (как настоящих собак) в виртуальной среде для имитации лунного рельефа, гравитации и свойств пыли. Его также использовали в полевых условиях для походов на свежем воздухе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».