В Беларуси резко подорожал один из видов бензина 22.09.2022, 15:06

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Цены подняли ночью.

Читатель «АвтоГродно» сообщил, что сегодня после посещения АЗС ему пришлось заплатить заметно больше, чем в прошлые дни. Оказалось, ночью подорожал один из видов бензина.

Речь идет о 98-м бензине.

Если помните, именно с ценой на АИ-98 были недопонимания. А именно, цена на АЗС была ниже, чем в анонсах цен на сайте «Белнефтехима». Сначала разница составляла 10 копеек, а потом – 8.

Разница «в интернете» и на реальных АЗС объяснялось тем, что концерн «Белнефтехим» устанавливает верхний ценовой предел, а АЗС «Белоруснефти» могли выставлять ценник ниже.

21 сентября 2022 года ситуация изменилась. Рекомендуемый верхний порог цен на 98-й бензин автомобилисты увидели и на табло «Белоруснефти».

Таким образом, литр 98-го бензина сейчас стоит 2,68 рубля. То есть цена изменилась на 8 копеек (еще 20 сентября автомобилисты заправлялись АИ-98 по 2,6 рубля за литр).

Сколько стоит 100-й бензин на заправках «Лукойла»?

Высокооктановый бензин продают и на АЗС «Лукойл». Правда, индекс топлива на «Лукойле» – 100.

Читатель «АвтоГродно», который заправляется 98-м бензином, спрашивает: «Может, цены на 98-й и 100-й бензины сравнялись?»

Отвечаем: нет, цена на 100-й бензин на заправках «Лукойла» остается выше. Цена литра «сотого» бензина – 2,76 рубля.

Напомним, последнее подорожание топлива в Беларуси было 28 июня.

Тогда ценники стали такими:

АИ-92-К5-Евро – 2,36 руб.,

АИ-95-К5-Евро – 2,46 руб.,

АИ-98-К5-Евро – 2,68 руб. (теперь такой цена стала и на АЗС)

ДТ – 2,46 руб.

Изменение было привычным: + 2 копейки.

Как менялась цена на 98-й бензин в течение 2022 года:

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