ГУР — россиянам: Не бойтесь сдаваться в плен 5 22.09.2022, 15:11

2,970

Это лучшая альтернатива для принудительно мобилизованных.

Российские солдаты и мобилизированные граждане РФ не должны бояться сдаваться в украинский плен.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

«Я обращаюсь к русским солдатам и новомобилизированным, пожалуйста, не бойтесь, сдавайтесь к украинскому плену. Вам будет обеспечено человеческое отношение и поведение согласно международному праву. Захотите - вернетесь в Россию, не захотите - у вас будет и такое право», - заявил он.

Напомним, вчера президент России выступил с обращением, в ходе которого объявил в РФ мобилизацию. По словам министра обороны РФ, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек.

После этого российские активисты призвали россиян выходить на акции протестов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».