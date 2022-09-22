В Бурятии студентов мобилизуют прямо с пар 17 22.09.2022, 15:15

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Военная полиция и росгвардейцы пришли в вузы.

В Улан-Удэ, столице Бурятии, забирают студентов-мальчиков прямо с занятий.

Студент Бурятского государственного университета в Улан-Удэ рассказал The Village, что сегодня утром на пары в вуз пришли росгвардейцы и военная полиция и «забирают студентов прямо с пар».

«Менты у меня в корпусе. Человек 10-15», — написал один из молодых людей в студенческом чате. Местная блогерка рассказала в соцсетях, что полицейские были в вузе уже в 7:48.

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