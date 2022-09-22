Общественный договор в России расторгнут Леонид Невзлин

22.09.2022, 15:25

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Леонид Невзлин

Верхи еще делают вид, что что-то могут, но низы уже не хотят.

Государство не сильно вмешивалось в дела народа, бросало подачки перед выборами, из телевизора лилась благословенная стабильность, граждане же не сильно бунтовали, размножались, получали материнский капитал и не вмешивались в дела государства и даже голосовали за Путина и «Единую Россию» на выборах.

Все это благолепие держалось на страхе перемен. Пусть лучше вечный Путин, чем перемены. Ведь перемены – это страшно: а вдруг война, нищета, разруха, смерть. Но внезапно оказалось, что война, нищета, разруха и смерть как раз прилагаются к вечному Путину. И, главное, за всем этим – никакого просвета. В перестройку у многих упал уровень жизни, но люди получили свободу и надежду на то, что будущее все-таки будет лучше. Сейчас у россиян нет свободы и нет надежды, что будущее вообще будет. Впереди как раз нищета и разруха.

Но очевидно, что для идущих ко дну перемены – надежда на лучшее, терять все равно уже нечего. Чем радикальнее, тем быстрее будет остановлена катастрофа. «Титаник» уже наткнулся на айсберг, но пробоину еще можно заделать, а у айсберга есть конкретное имя. И всем уже понятно, что ситуация существует в одном режиме – пока есть Путин. Путин – это Россия агрессии и володиных, симоньян и ковальчуков, сечиных и соловьевых.

Мобилизация затронула интересы именно глубинного народа, с которым и был договор путинской власти. А значит, низы уже не могут быть пассивны – ведь это их грузят в автобусы и везут на убой, пока элиты и их семьи продолжают ходить в рестораны, осваивать бюджеты, убеждать, что патриотизм – это модно. И грядет новая формула: верхи еще делают вид, что что-то могут, но низы уже не хотят.

Леонид Невзлин, Telegram

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