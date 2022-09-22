«Забирали всех, у кого нет белорусского паспорта» 11 22.09.2022, 15:38

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Что известно о хапуне на рынке «Новый Лебяжий» в Таборах.

О том, что на рынок «Новый Лебяжий» в четверг, 22 сентября, приехал ОМОН, сообщило «Радыё Свабода» со ссылкой на очевидца. Сын одной из сотрудниц рассказал «Зеркалу», что большинство задержанных — люди, у которых несколько паспортов.

По словам нашего читателя, все случилось сегодня утром. Его мама приехала на работу около 9 утра — и уже увидела сотрудников ОМОНа в балаклавах. Также около рынка стояли «два автозака и один автобус».

— Забирали всех, у кого нет белорусского паспорта: узбеков, россиян, таджиков. Задерживали спокойно. Не только сотрудники ОМОНа, но и люди в штатском, — говорит наш собеседник. — Белорусов проверили и отпустили. Мама поговорила с охранником рынка, всего задержали 70 мужчин и 20 женщин. Она поняла так, что уже дальше в милиции будут разбираться, что с ними делать.

Причину задержания на рынке не знают.

— А из-за чего на самом деле, неизвестно. Раньше были такие задержания на рынке в Ждановичах. Тут — впервые, — говорит читатель.

Под видом сотрудника рынка мы позвонили в администрацию рынка «Новый Лебяжий» по указанным на сайте номерам. По одному из них ответили, что да, задержания были, но в связи с чем, информации у них нет.

— Я на работу выходить боюсь. Объясните, что происходит? — уточнили журналисты.

— Берите паспорт и идите на работу.

— А паспорт зачем?

— Чтобы знали, что вы свои люди.

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