Солигорский «Шахтер» остался без главного тренера
- 22.09.2022, 15:52
- 1,980
Уйти из футбольной команды решил сам тренер.
Как сообщает пресс-служба «Шахтера», Сергей Ташуев покинул пост главного тренера футбольной команды. Контракт со специалистом расторгнут по его просьбе, пишет «Трибуна».
Вместе с Сергеем Ташуевым «Шахтер» покидают и его помощники – Вячеслав Молчанов и Андрей Дмитриев.
«Тренерский штаб, который будет готовить команду к предстоящим матчам, будет объявлен в ближайшее время», – говорится в заявлении клуба.
На данный момент «Шахтер» занимает вторую строчку в таблице чемпионата Беларуси, на 1 очко отставая от «Энергетика-БГУ».
Ранее была информация, что Ташуев может возглавить грозненский «Ахмат» уже 22 сентября.