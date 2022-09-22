Солигорский «Шахтер» остался без главного тренера 22.09.2022, 15:52

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Сергей Ташуев

Уйти из футбольной команды решил сам тренер.

Как сообщает пресс-служба «Шахтера», Сергей Ташуев покинул пост главного тренера футбольной команды. Контракт со специалистом расторгнут по его просьбе, пишет «Трибуна».

Вместе с Сергеем Ташуевым «Шахтер» покидают и его помощники – Вячеслав Молчанов и Андрей Дмитриев.

«Тренерский штаб, который будет готовить команду к предстоящим матчам, будет объявлен в ближайшее время», – говорится в заявлении клуба.

На данный момент «Шахтер» занимает вторую строчку в таблице чемпионата Беларуси, на 1 очко отставая от «Энергетика-БГУ».

Ранее была информация, что Ташуев может возглавить грозненский «Ахмат» уже 22 сентября.

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