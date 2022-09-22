В Китае нашли крупные яйца динозавров, набитые кристаллами 22.09.2022, 16:08

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Новому виду динозавров дали название Shixingoolithus qianshanensis.

Палеонтологи нашли два яйца ранее неизвестного вида динозавров в провинции Аньхой на востоке Китая, пишет «Новое время».

Новому виду динозавров дали название Shixingoolithus qianshanensis.

Изначально исследователи обнаружили три яйца, но одно из них повредилось во время раскопок.

Размеры яиц — 105 и 137 мм в длину; 99 и 134 мм в ширину. Одно из двух яиц было частично разбитым изначально: внутри него ученые нашли целый слой кристаллов кальцита.

Кальцит — это карбонатный минерал, обычно встречающийся в яйцах птиц и динозавров. Он образуется, когда карбонат кальция, также используемый для укрепления костей, зубов и ногтей, отделяется от структуры яичной скорлупы и откладывается на ее внутренней поверхности в виде медленно растущих кристаллов.

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