Защитников «Азовстали» обменяли на Медведчука через Гомель 22.09.2022, 16:21

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Виктор Медведчук

На территорию Гомельского аэропорта из РФ самолетом были доставлены около 200 украинских военных.

Вчера персонал аэропорта «Гомель» был изолирован в зданиях. Это было сделано для проведения обмена военнопленными между Россией и Украиной, сообщает «Флагшток» со ссылкой на источник, связанный с государственным РУП «Белаэронавигация».

По информации Telegram-каналов, вчера в 14:40 в аэропорту «Гомель» приземлился Ил-76 ВКС РФ с бортовым номером RA-76669. через девять часов (в 22:30) он вылетел.

Таким образом, на территорию Гомельского аэропорта из РФ самолетом были доставлены около 200 украинских военных, в том числе защитники Мариупольского завода «Азовсталь», попавшие в российский плен в мае 2022 года.

Взамен украинских военных Россия получила так называемого кума Путина — пророссийского политика Медведчука, который после начала войны сбежал из-под домашнего ареста и пытался покинуть Украину, и 55 захваченных российских военных.

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