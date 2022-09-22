Спецназ СБУ уничтожил танк и две бронированные машины оккупантов 22.09.2022, 16:32

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Также взорван склад боеприпасов российской армии.

За последние дни бойцы Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины уничтожили танк, бронетранспортер, боевую машину пехоты и склад боеприпасов российских оккупантов. Об этом пресс-служба СБУ сообщила на своей страничке в социальной сети «Фейсбук», обнародовав соответствующий ролик.

Он смонтирован из четырех различных эпизодов. Сначала беспилотный летательный аппарат метко сбросил кумулятивный заряд на бронетранспортер – хватило одной бомбочки (обычно для такого эффекта сбрасывают несколько, видимо, не кумулятивных).

Затем показан мощный взрыв склада боеприпасов и БМП, но не понятно, чем именно их подорвали. Возможно, артиллерией.

Потом показан сброс квадрокоптером гранаты на вражескую пехоту (результат не виден).

А в конце идут кадры, снятые с монитора оператора противотанкового ракетного комплекса, показывающие поражение вражеского танка противотанковой управляемой ракетой.

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