В Беларуси дорожает техосмотр 22.09.2022, 16:36

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фото: carcity.by

Что меняется с сегодняшнего дня.

О новшествах в области прохождения обязательного ТО транспортных средств рассказал инженер филиала унитарного предприятия «Белтехосмотр» в Брестской области Павел Папкович, пишет nashkraj.by.

– В соответствии с поручением Министерства транспорта и коммуникаций от 22 июля этого года, а также со вступлением в силу с 22 сентября поправок в закон «О дорожном движении» в части осуществления проверки техсостояния и конструкции транспортных средств, самоходных машин при проведении государственного технического осмотра будет учитываться их соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза. В связи с этим разработан новый технологический процесс и программное обеспечение, – сообщил Павел Папкович. – Стоимость услуг диагностических станций вырастет.

Несколько станций диагностики уже подняли цены. На отдельных из них легковушка сможет пройти ТО не за 30 рублей, а за 35–40 руб.

– До посещения диагностической станции необходимо проверить состояние стекол – на них не должно быть повреждений, пленочных покрытий, корректную работу светотехники, звукового сигнала, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Необходимо, чтобы техжидкости (тормозная, антифриз, масло в двигателе, «омывайка») находились в пределах допустимых значений, – рекомендует Павел Папкович. – Взять все необходимые документы, произвести оплату.

Осенью в Беларуси Госавтоинспекция совместно с «Белтехосмотром» традиционно проведут декаду «Техосмотр», в ходе которой будут выявлять авто без разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

За непройденный ТО предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 3 базовых величин (96 рублей), в случае повторности в течение года штраф может составить 5 базовых величин.

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