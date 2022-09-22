Чартер «Белавиа» Минск — Анталия экстренно посадили в России 22.09.2022, 16:47

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Фото: Charter97.org

Инцидент произошел рано утром 21 сентября.

Пилоту чартерного рейса Минск ― Анталия пришлось совершить экстренную посадку в России ночью 21 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал об авиации «Aviaincident».

Инцидент произошел рано утром 21 сентября. Пролетая над Волгоградом, в 4.28 (по минскому времени), капитан доложил диспетчеру о больном пассажире и решении посадки на незапланированном аэродроме Астрахань (Нариманово). Борт приземлился в 05.05, а спустя почти час, в 06.22 — вылетел в Анталию.

В пресс-службе белорусского авиаперевозчика подтвердили информацию об инциденте российскому информационному агентству. Там сообщили, что женщину вместе с дочерью сняли с рейса и передали в руки медиков.

Самолет вылетел из Астрахани в 6.20 и прибыл в Анталию в 9.16 с опозданием на 1 час 26 минут. Информация о состоянии пассажирки на данный момент уточняется.

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