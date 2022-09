«Сейчас я думаю, чем заслужила хорошую жизнь?» 22.09.2022, 17:20

Юля Спиноза

Как белоруска получила работу мечты в Pinterest.

Юля Спиноза работает моушеном два с половиной года. До этого она успела поработать SММщицей, закончить бакалавриат и магистратуру по экономике, попасть в IT, выгореть и найти работу мечты. Bubble рассказывает ее историю.

Юля — product designer в Pinterest. «Так называют всех дизайнеров, которые работают над продуктом, — говорит она. — По сути я — motion designer, двигаю картинки».

«В бакалавриате я страдала»

«По образованию я — менеджер-экономист. Сейчас мне 27. Сначала закончила бизнес-администрирование БГЭУ в 2017.

Во время учебы в бакалавриате я страдала. Очень хотела уйти из универа поначалу, даже смотрела на режиссуру в Академии искусств, но я училась на бесплатном, и при отчислении пришлось бы платить. Мне нравился только английский и экономика производства почему-то (очень хорошо получалось решать задачи — это мой единственный автомат). Еще нравился маркетинг, но не курс в универе, а сама его суть. Тогда я очень много читала всего про рекламу, партизанский маркетинг, потребление и все такое. Я в целом люблю учиться, даже пошла в магистратуру на ресторанный бизнес, чтобы подольше побыть в универе. Магистратура была заочной, и мне нравилось иногда возвращаться в уник. Еще столовка была отвал всего! Я познакомилась с классными людьми в универе — это самое главное.

Во время учебы я подрабатывала SММщицей. Прочитала кучу книг про маркетинг и SMM, сходила на несколько конференций и устроилась по знакомству в строительную компанию на втором курсе универа — и работала там на полставки до 2021.

В 2018-2019 я работала сммщицей на трех работах — в строительной компании, Red Graphic и Ragoo Media — хотела зарабатывать, как айтишник. Но когда ты SММщик, эту заветную тысячу долларов надо складывать из нескольких зарплат.

Помню, могла просидеть за дополнительными работами до ночи воскресенья. После универа устроилась в небольшое рекламное агентство, а потом ушла в другое брендинговое агентство Pocket Rocket. В этот раз у меня уже было портфолио.

«Брала сикдэи для того, чтобы просто полежать»

В 2019 я нашла вакансию в компании Х и устроилась туда менеджером партнерского контента — когда корпорациям нужен была партнерская публикация, я писала ТЗ для дизайнеров и копирайтера.

На собесе меня спросили, готова ли я перерабатывать. «Да вообще легко, обожаю перерабатывать, особенно если заплатят», — ответила я. Все было классно, но из-за разницы часовых поясов Беларуси и Америки, где находились офисы у корпораций-партнеров, часто нужно было оставаться подольше примерно каждые три дня или работать в выходные. Я перерабатывала в среднем по 20-25 часов в месяц и мне казалось, что это я просто ничего не успеваю. В таком темпе я работала девять месяцев. В моей команде было десять человек, думаю, перерабатывали все. Сначала мне казалось, что я одна такая недовольная, но вскоре после моего увольнения ушли еще три-четыре человека. Мне не хотели доплачивать за овертайм — менеджер убирала часы переработок из таблиц. Сейчас мне кажется, что она не хотела, чтобы ее начальство видело переработки по 25 часов. Но сама она тоже перерабатывала, но гордилась этим, для нее работа — второй дом.

Я боялась потерять эту позицию — все-таки первая работа в IT. В итоге я выгорела, у меня не хватало сил на то, чтобы приемлемо делать свою работу. Работала в сто раз медленнее, было очень тяжело встать с кровати и заставить себя ехать в офис, ужасно не хотелось начинать таски, откладывала все на потом, никакие техники продуктивности не помогали.

Я даже брала сикдэи для того, чтобы просто полежать дома в своем выгорании или погулять на улице. Мой муж говорил мне уходить, но я отвечала, что это хорошая компания и отличная строчка в резюме. Желания увольняться не было — деньги. Я надеялась перейти в другой отдел с задачами ближе к продюсированию, но к тому времени я была никакая и эйчар ответил: «Мы не видим тебя в Х». И я такая: «Ура».

«Каким бы крутым спецом ты ни был, за пару недель тебе найдут замену»

Тогда у меня было две недели отпуска, я взяла его в последний рабочий месяц и лежала на диване, пыталась есть, спала и смотрела TikTok. Попутно думала, что хочу делать со своей жизнью. Я поняла, что меня уже уволили и терять нечего, у меня был небольшой опыт в графическом дизайне со времен работы сммщицей — я делала картинки для постов, брошюры и даже несколько билл-бордов — и я пошла на курсы.

Сейчас я считаю, что каким бы крутым спецом ты ни был, за пару недель тебе найдут замену. Поэтому нет смысла убиваться ради работы. У нас одна голова и одно тело — это самое важное. Проблема выгорания есть — во время него чувствуешь себя ужасно: я не ела, мало спала, всегда была уставшей. Если есть финансовая подушка — надо брать отпуск на месяц, когда чувствуешь себя так. Можно взять отпуск за свой счет — в IT один месяц это совсем небольшой срок для проекта. У меня есть знакомые, которые брали саббатикал на год-два.

Я работала выгоревшей около трех месяцев, а от новости про увольнение мне сразу полегчало. Мне хватило этих двух недель, чтобы отдохнуть. У меня закончился контракт в Х — через два дня я уже была в VOCHI. У меня была эйфория, потому что я нашла работу дизайнером, как и хотела. За эти два года [в Vochi] я ни разу не думала, что хочу помереть от работы.

«Делала тестовое по туториалам из Youtube»

В последние месяцы работы на первом айтишном месте я уже начала искать какие-то другие варианты развития карьеры и пошла на курсы дизайна. В сравнении с Pocket Rocket их дизайн был где-то в 2010. Попробовала 2D-иллюстрацию — тоже не зашло. Тогда [за месяц до увольнения из Х] я отправила 72 резюме во все компании, где были вакансии дизайнеров. Поскольку я очень талантливо пишу сопроводительные письма в духе «Я ничего не умею, но я очень быстро учусь и за месяц стану senior-дизайнером», мне даже иногда отвечали. Я написала в Facebook о своем опыте в SMM и контентмейкинге и упоминала, что хочу быть дизайнером. Мне написала Аня Буглакова, директор по продукту в VOCHI. Мы познакомились в 2019, когда я ходила на курсы Школы креативного мышления «Икра». Она рассказала про вакансию дизайнера и спросила, есть ли у меня портфолио, я ответила, что, конечно, есть, и собрала его за три часа. Оно мне до сих пор нравятся, но это был графический дизайн — статичный. Потом оказалось, что они ищут motion-дизайнера.

Дизайнерам VOCHI понравилось портфолио, и мне дали тестовое по моушн-дизайну. Я открыла After Effects и сделала тестовое по туториалам из Youtube. По нему видно, что я что-то могу, там хороший монтаж, но в остальном… Тем не менее, оно тоже понравилось дизайнерам. В среду я отправила тестовое, а в понедельник уже пошла подписывать документы. Потом узнала, что здесь пригодился мой бэкграунд: от универа мне достался свободный английский, плюс когда ты менеджер по образованию, проще менеджерить других и себя самого. Экономист, возможно, лучше понимает, как устроен продукт, а опыт в SMM помогает придумать идеи, которые точно понравятся ЦА. Это все помогло мне попасть в VOCHI.

Я согласилась на «тестовую» зарплату в два раза меньше, чем в Х. Зато заранее сказала, что не буду перерабатывать — и не перерабатывала.

За выходные перед выходом на работу изучила After Effects — нашла на Skillshare курс по базам на восемь часов — The Beginners Guide to Adobe After Effects. Сидела и повторяла все задания по десять-двенадцать часов. Там отличный преподаватель и этот курс — просто находка. Когда у меня спрашивают, с чего начать, я отвечаю: пятнадцать баксов в месяц и Skillshare.

«Самоубеждение работает: нужно говорить себе, что ты чудесный пирожок»

Я начала работать. Конечно, у меня был синдром самозванца — внезапно получила работу дизайнером в крутом стартапе без образования: ни художки, ни курсов. На первых задачах было сложно и я делала все медленно, очень переживала за результат. Самая жесть была с подбором цветов — тут я просто использовала генераторы. Всегда что-то спрашивала у дизайнеров в компании.

Не надо бояться показаться новичком, когда ты и есть новичок — вот лайфхак со всех моих работ.

Раньше мне было страшно признавать, что я чего-то не знаю, поэтому я долго разбиралась сама с тем, что мог объяснить опытный коллега за пять минут.

Я покупала еще один онлайн-курс по моушн-дизайну за 300 долларов в SKVOT, но мне не понравился подход преподавательницы: она не отвечала на вопросы по ходу занятий, потом забывала о них, фидбэк был типа «все супер», хотя понятно, что ничего не супер у человека, который открыл Cinema 4D впервые. Так что я училась по Youtube.

Мы попросили Юлю посоветовать несколько обучающих каналов. Вот, что она посоветовала:

Jake In Motion — канал преподавателя из Skillshare,

Intranetgirlx — хорошие видео по Blender 3D.

Maximus412YTC и Ben Marriott — еще два канала с классными туториалами.

Потом купила подписку на Skillshare и проходила там маленькие курсы. Сейчас я пойду на курс 2D-иллюстрации в Fungi Studio — просто для себя.

Синдром самозванца появляется из школы, со времен, когда ты приносишь девятку, а родители спрашивают, почему не десятка. Плюс я часто меняла сферу деятельности и нужно было начинать с нуля. Сейчас я думаю, чем заслужила хорошую жизнь? И сначала отвечаю себе: «Ну, просто так сложилось, что я попала в VOCHI, а потом нас случайно купил Pinterest». Но на самом деле я много работала и много училась, чтобы расти и развиваться. Самоубеждение работает, нужно говорить себе, что ты все сама все сделала и ты чудесный пирожок.

Иногда мне кажется, что я недостаточно хорошо рисую. Но важно не думать: «Блин, я так плохо рисую, надо пойти на курсы». Вместо этого: «Пойду на курсы, буду рисовать еще лучше».

«Работа из дома экономит три часа»

В начале декабря 2021 американский Pinterest купил белорусский стартап VOCHI.

«Стартап и корпорация отличаются по скорости работы — решения принимаются медленнее и как будто более тщательно. Сейчас мы продолжаем работать над VOCHI, но теперь это проект Pinterest. Почти вся команда релоцировалась в Польшу, и мы работаем вместе — я даже могу говорить по-белорусски на работе.

Удаленка — супер, обычно я хожу в офис раз в неделю, а работа из дома экономит мне три часа: не надо отдельно завтракать — это можно сделать и во время работы —, уходить на обед и ехать на работу. Благодаря этому я меньше устаю и у меня больше сил — успеваю и работать, и учиться. Я стараюсь учиться утром, в это время мой мозг лучше работает. Еще у меня хорошая визуальная память: когда мне надо было запомнить формулы в универе — я просто прописывала их по десять раз, а когда запоминала шорткаты в After Effects, то выписывала их в тетрадку и иногда подсматривала.

У меня есть блог с комиксами в Instagram. Не было цели зарабатывать на этом — хотелось рисовать что-то значимое и с юмором. Как-то психотерапевт спросил, зачем я рисую комиксы. А я ответила: «Совсем капельку хочу поучать людей». Иногда то, что я транслирую, я повторяю сама себе — не то, чтобы я познала этот мир и он мне абсолютно понятен. Часто я сама себе пытаюсь что-то сказать: так появился комикс про синдром самозванца. Подписчики растут — это приятно, недавно договорилась на первую блогерскую рекламу».

