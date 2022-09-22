В Беларуси отменяют бесплатную электронную очередь на границе

В Беларуси отменяют бесплатную электронную очередь на границе4
- 22.09.2022, 17:30
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Краткая инструкция по оплате за регистрацию.
Около месяца назад стало известно, что отменяется и платное бронирование, и «бесплатная очередь» на границе. Отныне станут платить все, а въезд в зону ожидания будет в порядке живой очереди. Нововведение стартует в 00:00 в ночь с сегодня (22 сентября) на завтра (23 сентября). Журналисты Onliner приводят краткий гайд по оплате за регистрацию в системе электронной очереди.
Пункты пропуска
Сейчас система электронной очереди действует в следующих пунктах пропуска:
Литва: «Котловка», «Каменный Лог», «Бенякони»;
Польша: «Берестовица», «Брест», «Брузги» (ПП не функционирует);
Латвия: «Григоровщина», «Урбаны».
Электронную очередь должны внедрить в «Козловичах» (польская граница) до конца 2023 года, в «Мокранах» (украинская граница) — до конца 2025 года.
Суммы
Плату будет вносить водитель либо собственник ТС. Тарифы таковы:
1 базовая величина (сейчас 32 бел. руб.) за каждый грузовик и автобус;
0,3 базовой (9,6 рубля) — за каждую легковушку, мотоцикл и мопед.
Оплата
Заплатить можно на месте — оператору зоны ожидания.
Также можно перевести сумму дистанционно и заранее: с помощью WEBPAY или ЕРИП.
Водители, с которыми поговорили журналисты, негативно отнеслись к переменам.
Теперь нельзя спланировать точное время прохождения границы, что может повлечь дополнительные траты: например, при вылете самолета из Вильнюса придется выезжать сильно заранее с расчетом на колейку, предусматривать возможную ночевку в отеле.
Придется платить дважды: одну базовую (32 рубля) «налога на выезд за границу» (в Гродненской, Брестской и Гомельской областях) и сумму за регистрацию.
– Считают, на количество авто в очереди это никак не повлияет, никак не отсеет часть бывшей «бесплатной очереди». Потому как в качестве главного фактора длительности стояния в очереди называют пропускную способность и медленное оформление таможенниками соседних стран (ниже этой способности), а не обилие желающих, – считает один из водителей.
Водители предполагают, что теперь все будут стоять долго — как раньше стояли в «бесплатной очереди». Но точная картина станет понятна завтра, накануне уик-энда, когда заработают новые правила.
У въезда в зону ожидания у ПП «Берестовица» собралась очередь.