В Беларуси отменяют бесплатную электронную очередь на границе 4 22.09.2022, 17:30

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Краткая инструкция по оплате за регистрацию.

Около месяца назад стало известно, что отменяется и платное бронирование, и «бесплатная очередь» на границе. Отныне станут платить все, а въезд в зону ожидания будет в порядке живой очереди. Нововведение стартует в 00:00 в ночь с сегодня (22 сентября) на завтра (23 сентября). Журналисты Onliner приводят краткий гайд по оплате за регистрацию в системе электронной очереди.

Пункты пропуска

Сейчас система электронной очереди действует в следующих пунктах пропуска:

Литва: «Котловка», «Каменный Лог», «Бенякони»;

Польша: «Берестовица», «Брест», «Брузги» (ПП не функционирует);

Латвия: «Григоровщина», «Урбаны».

Электронную очередь должны внедрить в «Козловичах» (польская граница) до конца 2023 года, в «Мокранах» (украинская граница) — до конца 2025 года.

Суммы

Плату будет вносить водитель либо собственник ТС. Тарифы таковы:

1 базовая величина (сейчас 32 бел. руб.) за каждый грузовик и автобус;

0,3 базовой (9,6 рубля) — за каждую легковушку, мотоцикл и мопед.

Оплата

Заплатить можно на месте — оператору зоны ожидания.

Также можно перевести сумму дистанционно и заранее: с помощью WEBPAY или ЕРИП.

Водители, с которыми поговорили журналисты, негативно отнеслись к переменам.

Теперь нельзя спланировать точное время прохождения границы, что может повлечь дополнительные траты: например, при вылете самолета из Вильнюса придется выезжать сильно заранее с расчетом на колейку, предусматривать возможную ночевку в отеле.

Придется платить дважды: одну базовую (32 рубля) «налога на выезд за границу» (в Гродненской, Брестской и Гомельской областях) и сумму за регистрацию.

– Считают, на количество авто в очереди это никак не повлияет, никак не отсеет часть бывшей «бесплатной очереди». Потому как в качестве главного фактора длительности стояния в очереди называют пропускную способность и медленное оформление таможенниками соседних стран (ниже этой способности), а не обилие желающих, – считает один из водителей.

Водители предполагают, что теперь все будут стоять долго — как раньше стояли в «бесплатной очереди». Но точная картина станет понятна завтра, накануне уик-энда, когда заработают новые правила.

У въезда в зону ожидания у ПП «Берестовица» собралась очередь.

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