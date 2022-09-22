В России под мобилизацию попали мужчины без опыта срочной службы 27 22.09.2022, 17:34

11,788

В частности — в Москве.

В Москве под мобилизацию попали россияне, которые не проходили срочную службу и не имеют боевого опыта. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Канал опубликовал видео, снятое у военкомата Савеловского района, на котором мужчина, представившийся Виктором Бугреевым, рассказывает о том, что его мобилизовали. Он сообщил, что ему 32 года, он работает IT-специалистом в «Сбербанке» и накануне получил повестку в военкомат.

«Когда я пришел, выдали повестку, по которой сегодня же я должен отправиться в войска. Я никогда не служил, не проходил воинскую службу, не имею военной специальности, не имею военной кафедры. Поеду, что делать. Или уголовное дело», — рассказал Бугреев.

Мужчине сообщили, что сегодня в 15:00 ему нужно будет явиться для военной подготовки в Наро-Фоминск, Московская область, утверждает он. В военкомате также сказали, что после этого его отправят в «тероборону», заявил Бугреев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».