Новая реальность: один из мобильных операторов Беларуси начал продавать б/у iPhone 3 22.09.2022, 17:55

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Фото: cnet.com

Некоторые старые модели чуть дешевле «четырнадцатых» смартфонов в США.

В салонах связи и интернет-магазине МТС начались продажи подержанных смартфонов Apple.

Все смартфоны Apple тщательно продезинфицированы и упакованы перед продажей в салонах связи, пишет «Блог Гродно». При этом была разработана специальная система оценки технического состояния и истории устройств. По этой системе каждому девайсу присваивается один из грейдов — от А+ (как новый) до В (хорошее состояние).

Сейчас в продаже есть восстановленный Apple iPhone 12 64GB Грейд A+ по цене 1899 рублей.

Телефоны, к слову, можно купить в рассрочку.

Отметим, что мировые продажи iPhone 14 и iPhone 14 Pro стартовали в пятницу, 16 сентября. Но в Беларуси официально смартфоны как минимум на данный момент вряд ли появятся. Зато их можно очень дорого купить в Беларуси или за границей.

Так, базовый iPhone 14 (128 ГБ) сегодня в среднем предлагается за 3599 рублей. Для сравнения: в Германии за точно такое же устройство просят €999. Разница — около 30%. В соседней Польше iPhone 14 официально предлагается от 5199 злотых (около 2780 рублей — разница с белорусской ценой в 25%), в США — от $799 (около 2045 рублей, без учета налога штата — разница 45%).

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