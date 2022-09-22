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В аэропорту Минска начали проверять мужчин с российскими паспортами

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  • 22.09.2022, 18:34
  • 6,196
В аэропорту Минска начали проверять мужчин с российскими паспортами

Многие россияне сейчас пытаются покинуть РФ из-за мобилизации.

Проверять мужчин с российскими паспортами начали в аэропорту в Минске, при этом задействована милиция, сообщают источники DW. Многие россияне сейчас пытаются покинуть страну, и одно из направлений — Беларусь.

Белорусские силовики отслеживают россиян, бежавших от мобилизации. Уже 21 сентября они получили распоряжение идентифицировать граждан РФ, приехавших в Беларусь.

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