В аэропорту Минска начали проверять мужчин с российскими паспортами 3 22.09.2022, 18:34

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Многие россияне сейчас пытаются покинуть РФ из-за мобилизации.

Проверять мужчин с российскими паспортами начали в аэропорту в Минске, при этом задействована милиция, сообщают источники DW. Многие россияне сейчас пытаются покинуть страну, и одно из направлений — Беларусь.

Белорусские силовики отслеживают россиян, бежавших от мобилизации. Уже 21 сентября они получили распоряжение идентифицировать граждан РФ, приехавших в Беларусь.

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