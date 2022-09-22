Лукашисты продолжают бороться с протестантами Беларуси
- 22.09.2022, 18:55
Силовики задержали пастора церкви «Иоанна Предтечи» Антония Бокуна.
Лукашисты продолжают репрессировать протестантов Беларуси. Силовики задержали пастора церкви «Иоанна Предтечи» Антония Бокуна.
Об этом Charter97.org сообщил читатель.
«Очередная церковь нуждается в молитвенной поддержке. Силовики пришли в минскую протестантскую церковь «Иоанн Предтеча» («Ян Прадвеснік»). Забрали пастора Антония Бокуна. При задержании милиция и человек в штатском говорили про экстремизм», – сообщил читатель.
В Беларуси репрессируют священников разных конфессий. Так, силовики 31 августа задержали православного священника Владислава Богомольникова. 10 сентября в Витебске осудили ксендза и настоятеля прихода Святого Духа Андрея Ващука. 20 сентября стало известно о задержании пастора протестантской церкви «Новая жизнь» Вячеслава Гончаренко.