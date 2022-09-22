Лукашисты продолжают бороться с протестантами Беларуси 22.09.2022, 18:55

Антоний Бокун

Силовики задержали пастора церкви «Иоанна Предтечи» Антония Бокуна.

Лукашисты продолжают репрессировать протестантов Беларуси. Силовики задержали пастора церкви «Иоанна Предтечи» Антония Бокуна.

Об этом Charter97.org сообщил читатель.

«Очередная церковь нуждается в молитвенной поддержке. Силовики пришли в минскую протестантскую церковь «Иоанн Предтеча» («Ян Прадвеснік»). Забрали пастора Антония Бокуна. При задержании милиция и человек в штатском говорили про экстремизм», – сообщил читатель.

В Беларуси репрессируют священников разных конфессий. Так, силовики 31 августа задержали православного священника Владислава Богомольникова. 10 сентября в Витебске осудили ксендза и настоятеля прихода Святого Духа Андрея Ващука. 20 сентября стало известно о задержании пастора протестантской церкви «Новая жизнь» Вячеслава Гончаренко.

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