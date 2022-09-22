Собянин рассказал, сколько будет стоить жизнь мобилизованного москвича 20 22.09.2022, 19:34

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Сергей Собянин

На сегодня москвичами укомплектованы три батальона.

Родным мобилизованных москвичей в случае смерти военнослужащих на войне в Украине обещают выплачивать три миллиона российских рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Собянин распространил меры материальной поддержки, которые изначально были введены для «добровольцев», на тех, кого призовут в рамках мобилизации. Так, мобилизованные москвичи будут ежемесячно получать по 50 тысяч рублей. При получении ранения на войне сумма выплаты составит от 500 тысяч до миллиона рублей.

По словам чиновника, сейчас на войне находятся несколько тысяч добровольцев из Москвы, ими укомплектованы три батальона: «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призвать планируется 300 тысяч резервистов.

По данным The Moscow Times, российские власти ввели негласное ужесточение контроля за выездом из страны мужчин. В московских аэропортах проводятся проверки вылетающих: людей в возрасте от 25 до 35 лет спрашивают о целях поездки, проверяют военные билеты, а также интересуются, есть ли обратный билет. На текущий момент неизвестно о случаях задержания с отправкой в военкомат.

Российские регионы, в свою очередь, начали запрещать военнообязанным выезжать за пределы города или района, в которых они живут, поле объявленной Владимиром Путиным частичной мобилизации. Первым регионом, в котором ввели запрет, стала приграничная с Украиной Курская область. За ней последовали Краснодарский край, Дагестан, Татарстан, Якутия, Самарская, Нижегородская, Воронежская, Амурская, Смоленская, Тверская, Челябинская области. Запреты на перемещение военнообязанных граждан вводятся военными комиссарами, которые издают соответствующие приказы «по рекомендации Минобороны РФ». Все документы составлены по одному шаблону.

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