Белорусские футболисты нанесли очередной удар по режиму Лукашенко

Белорусские футболисты нанесли очередной удар по режиму Лукашенко6
- 22.09.2022, 20:08
- 4,448
Сборная Беларуси впервые в истории проиграла Казахстану.
В 5-м туре Лиги наций сборная Беларуси проиграла в гостях команде Казахстана – 1:2.
Это первый проигрыш белорусов казахстанцам в истории матчей между национальными сборными.
Белорусы с двумя очками остаются на последнем месте в своей группе С3 Лиги наций. Выше их располагаются Казахстан (13 очков), Словакия (6) и Азербайджан (4).
Белорусам осталось сыграть только один матч — со Словакией 25 сентября.