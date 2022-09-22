Белорусские футболисты нанесли очередной удар по режиму Лукашенко 6 22.09.2022, 20:08

4,448

Сборная Беларуси впервые в истории проиграла Казахстану.

В 5-м туре Лиги наций сборная Беларуси проиграла в гостях команде Казахстана – 1:2.

Это первый проигрыш белорусов казахстанцам в истории матчей между национальными сборными.

Белорусы с двумя очками остаются на последнем месте в своей группе С3 Лиги наций. Выше их располагаются Казахстан (13 очков), Словакия (6) и Азербайджан (4).

Белорусам осталось сыграть только один матч — со Словакией 25 сентября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».