Генштаб ВС РФ: Уехавших из России будут призывать по мобилизации 2 22.09.2022, 20:23

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С началом мобилизации россияне начали массово покидать страну.

Россиян, которые находятся за рубежом в рамках краткосрочной поездки, могут мобилизовать. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский, отвечая на вопросы о призыве.

«Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации», — пообещал представитель Генштаба РФ.

Прежде всего в армию призовут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей-механиков. «Как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено. Но, тем не менее, приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности», — рассказал Цимлянский. По его словам, еще одним важным фактором является боевой опыт гражданина.

По мобилизации сейчас призывают граждан в возрасте до 35 лет, имеющих воинские звания рядового и сержантского состава, младших офицеров — до 50 лет, старших офицеров — до 55 лет. В минимальных количествах могут мобилизовать женщин с соответствующими военно-учетными специальностями, например, медиков.

Минобороны РФ не устанавливало квот по численности по количеству призываемых — оно продиктовано «штатной потребностью комплектуемых воинских частей». Каждый регион, исходя из количества граждан на воинском учете, получил собственное задание «по поставке мобилизационных ресурсов». Однако количество рекрутов не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного резерва (25 млн человека), пообещали в министерстве.

От призыва освободят несколько категорий граждан РФ:

забронированные сотрудники предприятий, в том числе работники предприятий ОПК;

граждане, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья;

граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи;

инвалиды I группы;

граждане, имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

граждане, матери которых, кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

военные пенсионеры в отставке, снятые с воинского учета.

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