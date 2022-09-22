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Кадыров заявил, что крайне недоволен обменом пленными между РФ и Украиной

  • 22.09.2022, 20:54
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Кадыров заявил, что крайне недоволен обменом пленными между РФ и Украиной
Рамзан Кадыров

Главу Чечни не устроил обмен азовцев на «кума Путина».

Глава Чеченской республики Российской Федерации Рамзан Кадыров негативно оценил обмен пленными, который состоялся 21 сентября. Об этом написал в Telegram.

«Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь…» – написал он.

Кадыров считает, что российское руководство сделало ошибку, когда поменяли пленных на условиях Украины. Он возмущен, что отдали именно «азовцев», а не обычных служащих ВСУ. По его мнению, то, что произошло, – это неравноценный обмен.

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