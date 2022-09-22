В грибах, собранных в Добрушском районов, уровень радиации превысил норму в 47 раз 1 22.09.2022, 21:06

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иллюстрационное фото

Уровень радиации превышает норму и в других районах Гомельской области.

В Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проверили уровень радиации в продуктах питания и воде, пишет gp.by.

Превышение нормы зарегистрировано в 13% случаев, а самыми уязвимыми оказались грибы и черника. Не соответствовали показателям молоко и листья мяты.

Названы и районы, где обнаружено не соответствующее нормам продовольствие: Буда-Кошелевский, Ветковский, Добрушский, Ельский, Кормянский, Лельчицкий, Наровлянский, Рогачевский, Хойникский и Чечерский.

Поразила информация из Добрушского района — норма радиации в грибах превышена в 47 раз. А в Ветковском районе нашли чернику, где превышение было в восемь раз.

В Центре напоминают, что рисковать собственным здоровьем не стоит и следует проверить дары леса в территориальных центрах гигиены и эпидемиологии. Это абсолютно бесплатно. А результат сообщат в тот же день.

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