Блинкен на Совбезе ООН: Путин должен быть наказан 6 22.09.2022, 21:17

6,658

Энтони Блинкен

Из-за президента РФ рушится миропорядок.

Российский диктатор Владимир Путин решил не искать дипломатических решений и выбрал путь еще большей эскалации, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета безопасности ООН.

Объявлением мобилизации и прямыми угрозами применить ядерное оружие Путин ясно дал понять, что вместо дипломатического выхода из войны он выбрал дальнейшую эскалацию, сказал Блинкен.

Госсекретарь США заявил, что «эту войну начал один человек – Владимир Путин, и добровольно прекратить ее может только он».

Он также заявил, что именно из-за Путина «международный порядок, который мы собрались здесь отстаивать, рушится на наших глазах».

Именно Путин как инициатор войны должен понести ответственность за нее, подчеркнул Блинкен.

Он считает, что выявленные на деоккупированных территориях Украины свидетельства военных преступлений – это следствие «не отдельных эксцессов, а четкой модели поведения россиян на всех оккупированных ею территориях». Массовое захоронение в Изюме стало еще одним свидетельством этого.

Блинкен также указал на систематические удары, которые Россия наносит по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины, и назвал это еще одним грубым нарушением Россией международного права.

Госсекретарь США подчеркнул, что если ООН в случае вторжения России в Украину не защитит принцип нерушимости границ, это развяжет другим агрессорам руки для произвольного перекраивания границ.

Совбез ООН должен однозначно заявить, что никакие попытки аннексии никаких частей территории Украины не могут быть законными, сказал Блинкен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».