В Минске задержали учителя частной школы «Смарт скул» 1 22.09.2022, 21:27

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Дмитрий Юртаев

Дмитрий Юртаев также пишет детские стихи.

В Минске задержали детского поэта и прозаика Дмитрия Юртаева. Его «покаянное» видео опубликовали 22 сентября в приближенном к ГУБОПиК телеграм-канале, передает «Зеркало».

В посте сообщается, что до задержания Дмитрий преподавал в частной школе «Смарт скул», на директора которой недавно завел уголовное дело Следственный комитет по статье о злоупотреблении служебными полномочиями.

Дмитрий Юртаев (он же Змитрок Бурачок) — детский поэт и прозаик, победитель конкурса «Писатели — детям» (2017). Он является членом Международного союза писателей «Новый Современник», Белорусского литературного союза писателей «Полоцкая ветвь».

Напомним, 20 сентября стало известно, что в отношении директора частной школы «Смарт скул» Натальи Базановой возбудили уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями. Поводом стал инцидент с травмированием школьницы.

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