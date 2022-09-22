В Минске задержали учителя частной школы «Смарт скул»1
- 22.09.2022, 21:27
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Дмитрий Юртаев также пишет детские стихи.
В Минске задержали детского поэта и прозаика Дмитрия Юртаева. Его «покаянное» видео опубликовали 22 сентября в приближенном к ГУБОПиК телеграм-канале, передает «Зеркало».
В посте сообщается, что до задержания Дмитрий преподавал в частной школе «Смарт скул», на директора которой недавно завел уголовное дело Следственный комитет по статье о злоупотреблении служебными полномочиями.
Дмитрий Юртаев (он же Змитрок Бурачок) — детский поэт и прозаик, победитель конкурса «Писатели — детям» (2017). Он является членом Международного союза писателей «Новый Современник», Белорусского литературного союза писателей «Полоцкая ветвь».
Напомним, 20 сентября стало известно, что в отношении директора частной школы «Смарт скул» Натальи Базановой возбудили уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями. Поводом стал инцидент с травмированием школьницы.