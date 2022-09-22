Чехия не будет выдавать визы россиянам, желающим избежать мобилизации

Чехия не будет выдавать визы россиянам, желающим избежать мобилизации5
- 22.09.2022, 21:35
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Об этом заявил министр иностранных дел Чехии.
Россияне, которые бегут из страны в попытках избежать мобилизации, не попадают под условия предоставления гуманитарной визы в Чехии.
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, его цитирует CTK.
«Я понимаю, что россияне бегут от того, к чему привели более отчаянные решения [президента РФ Владимира] Путина. Но те, кто бегут из страны, потому что не хотят выполнять обязательство, наложенное собственным государством, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы», – заявил он.