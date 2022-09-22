Чехия не будет выдавать визы россиянам, желающим избежать мобилизации 5 22.09.2022, 21:35

2,604

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии.

Россияне, которые бегут из страны в попытках избежать мобилизации, не попадают под условия предоставления гуманитарной визы в Чехии.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, его цитирует CTK.

«Я понимаю, что россияне бегут от того, к чему привели более отчаянные решения [президента РФ Владимира] Путина. Но те, кто бегут из страны, потому что не хотят выполнять обязательство, наложенное собственным государством, не соответствуют условиям для выдачи гуманитарной визы», – заявил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».