Под Рогачевом у белоруса обнаружили целый склад боеприпасов времен ВОВ 22.09.2022, 22:26

Часть боеприпасов была уничтожена саперами.

У браконьера под Рогачевом обнаружили целый склад боеприпасов времен ВОВ

Сотрудники областной природоохранной инспекции проводили проверку жителя деревни Ходосовичи Рогачевского района, пишет regions.by.

Правоохранители искали незаконные снасти, а нашли и другие запрещенные предметы.

В ходе обыска были обнаружены незаконные орудия ловли. Помимо этого, у браконьера нашли целый арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Часть боеприпасов была уничтожена саперами. Гранаты и запалы изъяла следственно-оперативная группа. По данному факту в настоящее время проводится проверка.

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