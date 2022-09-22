Под Рогачевом у белоруса обнаружили целый склад боеприпасов времен ВОВ
- 22.09.2022, 22:26
Часть боеприпасов была уничтожена саперами.
У браконьера под Рогачевом обнаружили целый склад боеприпасов времен ВОВ
Сотрудники областной природоохранной инспекции проводили проверку жителя деревни Ходосовичи Рогачевского района, пишет regions.by.
Правоохранители искали незаконные снасти, а нашли и другие запрещенные предметы.
В ходе обыска были обнаружены незаконные орудия ловли. Помимо этого, у браконьера нашли целый арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Часть боеприпасов была уничтожена саперами. Гранаты и запалы изъяла следственно-оперативная группа. По данному факту в настоящее время проводится проверка.