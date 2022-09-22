Зеленский дал совет россиянам, как выжить после мобилизации в РФ 22.09.2022, 22:27

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Владимир Зеленский

У россиян есть несколько вариантов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у россиян после объявления мобилизации есть несколько вариантов, при которых они могут выжить. Одним из них является сдача в плен.

Об этом президент Украины заявил в вечернем обращении.

По словам Зеленского, граждане России уже являются соучастниками полномасштабной войны против Украины, убийств и пыток украинцев, поскольку они молчали и продолжают молчать. И сейчас для мужчин в РФ наступило время выбора — погибнуть или жить. Женщины также обязаны выбирать — потерять мужей, сыновей, внуков или пытаться защитить их от гибели и войны.

«Мы точно знаем, что повестки на 300 тысяч людей были напечатаны заранее, еще до того, как появилось это решение по мобилизации. Наша разведка это доказала. Но руководство РФ готовится забрать в армию до миллиона мужчин. Это то главное, о чем они сейчас умалчивают…55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это — варианты для вас, чтобы выжить», — подчеркнул президент.

По его словам, такое решение российского руководства является откровенным признанием того, что их кадровая армия, которую "десятилетиями готовили для захвата чужого", не выдержала и посыпалась.

«И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан РФ — это не что-нибудь на ТВ или в интернете, а то, что вошло в каждый российский дом», — отметил президент Украины.

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