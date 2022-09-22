ВСУ уничтожили четыре иранских дрона-камикадзе

ВСУ уничтожили четыре иранских дрона-камикадзе4
- 22.09.2022, 22:52
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БПЛА были сбиты в Николаевской области.
Украинским военным удалось уничтожить четыре иранских дрона-камикадзе в Николаевской области в течение 22 сентября.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Военным зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» удалось уничтожить несколько вражеских целей на юге Украины.
«Двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбиты сразу четыре российских дрона-камикадзе «Shahed-136» иранского производства», — заявили военные.
Это произошло вечером 22 сентября в Николаевской области.