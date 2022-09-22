Арестович: На Херсонском направлении в здание с «кадыровцами» прилетели ракеты 22.09.2022, 23:01

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Десятки оккупантов погибли.

На Херсонском направлении по зданию, в котором находились «кадыровцы», был нанесен ракетный удар. Десятки вражеских солдат погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире «Фейгин Live».

«На Херсонском направлении доблестные джигиты Кадырова приехали в большом количестве… Они приехали давно, но позавчера (20 сентября - ред.) с ними случилась беда. Прямо в то здание, где они сидели, прилетело много всяких ракет», — рассказал Арестович.

По его словам, более 40 вражеских солдат погибли. При этом еще 30 получили ранения, их госпитализировали.

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