Белорусский телеведущий Танкович обратился к россиянам: Вас порвут в клочья

Белорусский телеведущий Танкович обратился к россиянам: Вас порвут в клочья6
- 22.09.2022, 23:06
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Он призвал россиян опомниться.
Вооруженные силы Украины не остановятся, освобождая свою землю. Об этом в эфире шоу «А я вам сейчас покажу» заявил белорусский телеведущий Дмитрий Танкович, передает «Главред».
На последних минутах шоу телеведущий произнес яркую речь, обратившись к российским солдатам, которые пришли убивать на украинскую землю. «Вы воюете за власть», — говорит он.
По словам Танковича, воюют россияне не в одном из городов «своей великой, но только по размерам, страны», а потому украинские воины не будут жалеть их.
«Эти ребята из украинской армии такие же как вы, но с одним отличием. Они порвут вас на куски и правильно сделают, потому что вы не на своей земле, а они у себя дома. Вас здесь никто не ждал, поэтому разворачивайтесь, бросайте оружие и уходите к себе», – закончил Дмитрий Танкович.