Гомельчанку дважды лишали родительских прав, но она все же вернула себе дочерей 22.09.2022, 23:29

На это ушло три года.

Гомельчанку Маргариту дважды лишали родительских прав, а ее дочерей забирали в приют. Женщина страдала алкоголизмом, много раз пыталась бросить. В последний раз, кажется, получилось — и Маргарита смогла забрать дочерей домой, рассказывает издание «Белка».

Первый раз ее лишили родительских прав в 2016 году. Через 2,5 года женщина вернула своих дочерей Иру и Юлю в семью, но уже спустя несколько месяцев сорвалась. Девочек снова ждал приют, а потом — детский дом семейного типа.

— Вся моя жизнь до недавнего времени была адом: мама и папа пили, я тоже пила. Иногда мучаясь угрызениями совести, пыталась завязать, а потом — пила снова. Помочь мне не мог никто, — рассказывает Маргарита.

Когда девочки оказались в детском доме, мало кто верил, что их матери удастся исправиться. Но женщина решила, что за дочерей стоит бороться.

— Самое главное — признаться себе, что ты болен алкоголизмом. Когда я это осознала и поняла, что больше так жить не хочу, первым делом закодировалась, — вспоминает гомельчанка. — Затем прошла лечение, записалась в группу анонимных алкоголиков, а дальше стала думать, как вернуть дочек — ведь это для меня самое главное.

Кроме решения завязать с алкоголем женщине нужно было убедить в серьезности своих намерений службы опеки и суд. Для начала нужно было выплатить задолженность по алиментам, на что зарплаты уборщицы не хватало. Тогда Маргарита прошла обучение и устроилась на более квалифицированную работу. Работать приходилось много, но и зарплата стала в три раза выше. За короткое время женщина погасила все долги.

К тому же она начала вести активную общественную деятельность: организовала на предприятии группу из таких же обязанных, которых старалась поддерживать, волонтерила в центре соцобслуживания. А при любой возможности Маргарита навещала дочерей. Увидев такие перемены, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних дали матери второй шанс, а на днях суд восстановил ее в родительских правах.

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