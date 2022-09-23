Украинский музыкант Олег Скрипка рассказал, как надавал пинков пропагандисту Дугину 23.09.2022, 5:12

Олег Скрипка

Конфликт случился после концерта.

Легендарный украинский рок-музыкант и лидер группы «ВВ» Олег Скрипка раскрыл детали своей давней драки с кремлевским пропагандистом и идеологом русского фашизма Александром Дугиным. Тогда российские журналисты написали, что украинец ударил путиниста в челюсть ногой, однако в 2022 году артист опроверг эту информацию в интервью Алине Доротюк, пишет «Главред».

Скрипка говорит, что тогда всего лишь надавал Дугину пинков и унизил словесно. Конфликт случился около 24 лет назад в одном из московских клубов после концерта

«Это был период очень хорошего отношения россиян к украинцам. Я так понимаю, тогда в сценарии Кремля «хороших украинцев» было много, а «плохих» – мало. Мы выступали в хорошем клубе, и мой бизнес был в основном в Москве. Симпатия была большая к моим песням, группе, к украинцам. И тут голосочек: «Хохлы, домой». Это было очень странно», – рассказал музыкант.

Артист вспомнил, что спустился к Дугину со сцены, чтобы выяснить, почему он унижает украинцев, на что тот начал кричать и эмоционально доказывать, что украинцы – «недонация».

«Это существо стоит там бородкой трясет и продолжает что-то блеять. Он начал: «Вы здесь приезжаете, вы – недонация, недолюди». Я в челюсть его не бил. Я ему начинаю аргументировать, что он никто, и давать пинков», – припомнил артист.

В разгар конфликта к мужчинам подошли заступившиеся за музыканта охранники, выгнали путиниста. Дугин попал в их черный список.

«И охранники, и все, кто был вокруг, встали на мою сторону. Еще дали пару пинков Дугину, и он был записан, что больше никогда туда не попадет. И владелец клуба принес извинения, и дополнительное пиво было выставлено всему коллективу. Он тогда уже был советником Путина», – закончил свой рассказ артист.

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